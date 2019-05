Più turisti a Mazara e Valderice, diminuiscono nel capoluogo ed Erice

Mazara del Vallo è la città della provincia di Trapani che ha fatto registrare nel 2018 il maggior incremento turistico rispetto all'anno 2017. Il Servizio Sistemi Informativi e Statistica del Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia regionale di Trapani) ha reso noti i dati degli arrivi e delle presenze turistiche nel territorio provinciale del 2018.

Per la Città di Mazara del Vallo il 2018 si è confermato un anno di incremento: +28% di arrivi (46.511 nel 2018 rispetto ai 36.286 del 2017) e +56% sul fronte delle presenze turistiche rispetto al 2017 (il dato degli arrivi per le notti trascorse in strutture ricettive della Città) con 166.731 presenze nel 2018 (di cui 110.427 stranieri) rispetto alle 106.298 presenze complessive del 2017 e con una permanenza media di 3,6 notti. Dati positivi anche per Valderice (arrivi +38% e presenze +165%) e Salemi (arrivi +22, 5, presenze +24, 38).

Complessivamente si è registrato un lieve calo per il turismo in provincia di Trapani sul fronte degli arrivi e delle presenze nel corso del 2018.

