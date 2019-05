Marsala, sentinelle del verde: "Segnaleremo chi sporca"

Le ripetute sollecitazioni dell'Amministrazione pare che abbiano finalmente sortito l'effetto sperato: la sensibilizzazione per una autentica inversione di tendenze circa la raccolta dei rifiuti differenziati.

Dopo la comparsa dei soliti “incivili”, sorpresi dalle telecamere a circuito chiuso mentre si sbarazzano dei sacchetti dei rifiuti sulla strada e sui marciapiedi, è finalmente nato a Marsala un Comitato cittadino che sembra intenzionato a dare una mano alla campagna di sensibilizzazione verso una raccolta differenziata più corretta.

E' il “Comitato Cittadino + Verde” che ha già presentato alle Forze dell'Ordine una denuncia per reato ambientale avvenuto nei giorni scorsi. In pratica nel corso di specifici sopralluoghi effettuati in più punti del territorio comunale, il «Comitato Cittadino+Verde» ha verificato la presenza di rifiuti di ogni genere sotto un ponte di contrada Rinazzo, lungo la Strada Provinciale 84.

