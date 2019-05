Incidente a Mazara nella notte: sette feriti tra cui una bimba

Brutto incidente questa notte all’incrocio tra la via Val di Mazara e via Turchia a Mazara del Vallo. Un violento scontro ha coinvolto una Opel Corsa e una Fiat Panda. Il bilancio è di sette feriti, tra questi una bambina molto piccola.

L’urto tra le due vetture è stato molto violento, tanto che il conducente della Opel ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un palo della luce pubblica, abbattendolo. La Panda a causa dello scontro ha urtato un palo di segnaletica.

Nessuno dei sette feriti è in gravi condizioni: sei di loro sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, per il settimo, invece, è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Castelvetrano per una tac.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della dell'infortunistica stradale della polizia municipale per effettuare i rilievi per effettuare i rilievi e capire l'esatta dinamica dell'incidente.

