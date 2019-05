Disturba i clienti di un tabacchi ad Erice e minaccia i carabinieri: arrestato

Minaccia, oltraggia e rifiuta di fornire informazioni sulla sua identità ai carabinieri ad Erice. Così è stato arrestato dai militari del Norm della compagnia di Trapani, a Erice Casa Santa, un trentottenne Vincenzo Via.

Alcuni cittadini allarmati hanno chiamato i carabinieri perché in un tabacchi in via Marconi Vincenzo l'uomo infastidiva e arrecava disturbo alle persone. Mentre i carabinieri hanno tentato di calmarlo, lui ha iniziato ad inveire contro di loro oltraggiandoli, minacciandoli e rifiutandosi, inoltre, di fornire le proprie generalità.

I militari hanno arrestato e accompagnato l’uomo al comando compagnia carabinieri di Trapani.

Il rito direttissimo si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre ad Erice Casa Santa, ancora i carabinieri con l'ausilio di un cane antidroga del nucleo carabinieri Palermo-Villagrazia, hanno denunciato autorità giudiziaria S.S., trapanesedi 41 anni.

A casa dell'uomo i militari operanti, grazie al fiuto del pastore tedesco Aron, hanno trovato una piantina di cannabis indica di circa 90 centimetri, con numerose inflorescenze,che è stata immediatamente sottoposta a sequestro.

