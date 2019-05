Alcamo, telecamere per scoprire chi brucia i rifiuti

Incendi di discariche abusive di rifiuti a cielo aperto. E' il pericoloso fenomeno il cui rischio di diffusione, nel territorio di Alcamo, ha indotto l'amministrazione comunale a potenziare i servizi di controllo per mezzo di telecamere.

Più in particolare, ieri è emersa ancora una volta la situazione di pericolo per la salute pubblica lungo una strada dell'immediata periferia nord-est di Alcamo, dove infatti si sono verificati roghi di enormi immondezzai abusivi, abbandonati per centinaia di metri lungo i margini della carreggiata, con conseguenti emissioni inquinanti nell'atmosfera.

La strada è quella che, in contrada Vallone Monaco, collega il Centro comunale di raccolta rifiuti con la statale 113 tra Alcamo e Partinico. Distante poche centinaia di metri si trova anche il deposito di rifiuti della ditta D'Angelo che era stato incendiato nel luglio del 2017.

