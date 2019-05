A Salemi un giallo lungo tre mesi, Angela Stefani non si trova ancora

È da tre mesi che non si hanno più notizie di Angela Stefani, la donna scomparsa a Salemi. Angela è originaria di Bologna. Conviveva con Vincenzo Caradonna, attualmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere.

Resta ancora sequestrato l'appartamento dove entrambi vivevano e dove si sono recati per ben due volte i Ris di Messina. La prossima settimana potrebbero arrivare già i risultati della scientifica. Gli investigatori è da mesi che indagano a trecento sessanta gradi, vogliono vederci chiaro. Non escludono nessuna pista.

A denunciare la scomparsa di Angela, non fu il suo compagno attuale, ma suo figlio Francesco Scianna e l'ex Rosario Scianna, padre dei suoi due figli. Sin da subito i carabinieri avevano perquisito la casa dove vivono gli Scianna e anche la scientifica si era recata sul posto. Entrambi, padre e figlio, sono stati più volte ascoltati in questi mesi anche per via dei comportamenti strani di Francesco. In due occasioni, non si era presentato dinanzi al Pm per l'interrogatorio, per poi essere ritrovato in tarda sera.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE