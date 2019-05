Petrosino, trovata in mare bottiglia con 4 messaggi: arriva dalla Francia

«Caro sconosciuto, le regole del gioco sono le seguenti: inviare un messaggio di ricevuta all'indirizzo mail '83.elmas@gmail.com'. Scrivere a tua volta nuovi messaggi e aggiungerli ai nostri in questa bottiglia e rigettarla in mare. Grazie».

Somiglia, insomma, ad una sorta di «catena di Sant'Antonio» uno dei quattro messaggi, scritti in francese (uno è datato 30 dicembre 2018), che un ragazzo petrosileno di 13 anni, Mario Maniscalco, ha trovato dentro una bottiglia di vetro raccolta lungo il litorale.

Messaggi che, secondo quanto si legge, sarebbero partiti da Saint Maxime, una cittadina francese di circa 13 mila abitanti del dipartimento del Varo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e che via mare, sospinti dalle correnti, sono arrivati fino alla costa della Sicilia occidentale.

Il messaggio, però, stranamente, non è firmato in francese, ma in spagnolo: «El Mas». E cioè «Il Più» (in romanesco, si direbbe «Er più», come il titolo di un famoso film del 1971 del regista Sergio Corbucci interpretato da Adriano Celentano e Claudia). Intanto, questo pomeriggio, la storia della bottiglia con strani messaggi trovata in mare dal 13enne petrosileno, che è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Gaspare Giacalone, approderà su RaiUno. Se ne parlerà, infatti, a partire dalle 16.30, nel programma «ItaliaSI».

