Condoni edilizi, a Trapani c'è chi aspetta una risposta dal 1986

A Trapani c'è chi aspetta risposta per il condono edilizio da 30 anni. Il dato emerge da una relazione presentata da Rocco Greco durante l'ultimo Consiglio Comunale.

In questo momento, come si legge in un articolo di Francesco Tarantino, il Comune di Trapani dispone di un solo tecnico impegnato nell'istruttoria delle pratiche di condono. In totale, sono arrivate al Comune 10.556 istanze di condono edilizio. Nel 1986 sono state 8.509, nel 1995 sono state 1.066 mentre nel 2004 981.

Greco chiede all'amministrazione comunale di "quantificare l'ammontare delle somme del 50% dovute a conguaglio delle oblazioni per le sanatorie degli abusi edilizi, che in tutti questi anni il comune di Trapani ha incassato, le quali sono a destinazione vincolata e come pensa di usarle per incentivare la definizione delle domande di sanatoria edilizia".

