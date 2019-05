Esplosione a Parigi, quarto intervento per Angela Grignano

Angela Grignano la giovane 25enne trapanese ferita ad una gamba, nell'esplosione di una panetteria a Parigi, lo scorso 12 gennaio, dopo un paio di settimane trascorse a casa dei genitori a Xitta è ritornata in Francia. Angela il 29 aprile scorso ha subito il quarto intervento presso il Centre hospitalier universitarie Kremlin-Bicetre della capitale francese.

«Sfida del 4° capitolo superata - scrive sulla sua bacheca di Facebook la stessa Angela. È stata lunga ed abbastanza dolorosa ma non importa! L'obiettivo da raggiungere è così importante da farmi dimenticare tutto all'istante. E voi? Sempre con me! Sto già meglio! Avanti tutta!».

A quattro giorni dall'intervento le abbiamo chiesto di questo quarto intervento. «Ora va meglio, sono stata operata il 29 per un trapianto osseo (prelevato dal femore) dovuto alla mancanza di una parte della mia tibia. L'intervento è durato oltre 6 ore ed il tempo di ospedalizzazione non è chiaro. Si attende che l'osso si solidifichi e per mettermi in piedi si pensa ad un tempo di circa 1 mese e mezzo. In seguito si prevede un periodo riabilitativo di circa 4 mesi iniziale per vedere se almeno mi reggo in piedi».

