Marsala, un vecchio divano davanti al Comune

Rischia una salata multa, e anche una denuncia penale, chi la scorsa notte ha lasciato un vecchio malconcio divano sotto l'arco d'ingresso del Palazzo municipale di via Garibaldi, a Marsala. A denunciare il fatto, non nascondendo rabbia e amarezza, è stato il sindaco Alberto Di Girolamo, che sul suo profilo facebook ha anche pubblicato la foto e postato un commento.

«Questa notte - scrive il sindaco - qualcuno ha deciso di donarci questo divano. E per farlo, ha affrontato la fatica di trasportarlo fino a Palazzo Municipale, piuttosto che chiamare l'apposito servizio gratuito e farselo venire a ritirare direttamente a casa. E poiché non è stato lasciato alcun biglietto, per ringraziarlo lo rintracceremo attraverso le telecamere sparse nelle nostre vie».

A meno che, quindi, l'autore della prodezza non abbia agito a volto coperto, non sarà difficile individuarlo. In questa zona del centro storico, infatti, per altro isola pedonale, di telecamere di sorveglianza ce ne sono parecchie.

