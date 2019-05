Maltratta un cucciolo di cane, un uomo denunciato al porto di Trapani

Una parente gli chiede di portare un cucciolo di cane di otto mesi a Livorno perchè non può più occuparsene e lui, un uomo cinquantenne, per non negare la cortesia acconsente. Arrivato al porto di Trapani, pronto ad imbarcarsi per la Toscana, il cucciolo fugge. L’uomo comincia ad inseguirlo in strada e, una volta preso, comincia a strattonarlo con forza. I guaiti richiamano l’attenzione di diverse persone tra cui un dipendente della Ustica Lines e il presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus, che hanno chiamato i carabinieri.

L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Rischia una condanna fino a 2 anni di reclusione e una multa fino a 30 mila euro. L’animale è stato affido al giovane dipendente dell’Ustica Lines, che ha deciso di prendersene cura. L’auto su cui viaggiava l’automobilista è stata invece sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di assicurazione e revisione. (ANSA).

