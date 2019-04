Marsala, gli uffici tecnici nel vecchio tribunale

Con l'avvio dei primi traslochi dal Tribunale di Piazza“Paolo Borsellino”al Nuovo Palazzo di Giustizia di via Del Fante l'Amministrazione comunale pensa già a cosa farne della vecchia sede:ospiterà alcuni uffici tecnici del Comune, in atto parecchio decentrati e ritenuti “scomodi” oltre che per i cittadini, anche per gli impiegati del Comune.

Il problema è stato posto all'assessore ai Lavori Pubblici, ingegnere Salvatore Accardi, al quale abbiamo chiesto quali siano i progetti del Comune, una volta che i locali del vecchio Tribunale saranno resi, in parte, disponibili.

“L'Amministrazione comunale si è da tempo posto il problema - dice l'assessore Accardi - ed ha trovato una soluzione ottimale: dare un unico assetto ai vari uffici tecnici che, attualmente, spesso in condizioni di disagio, hanno operato nell'ex scuola media di contrada Amabilina”.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE