Guardie ambientali, si potenzia il servizio con 7 ispettori

Aumentano gli ispettori ambientali volontari del Comune di Trapani: sette nuove persone saranno in giro per la città. Sono «ispettori ambientali», gli associati della onlus di volontariato «Guardie per l'ambiente - regione Sicilia». Da qualche mese i volontari hanno supportato il lavoro del comune soprattutto nel controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti.

Il sindaco ha quindi decretato di predisporre, a cura della medesima associazione e secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale, una speciale tessera di servizio e riconoscimento per l'Ispettore Ambientale Volontario Comunale che dovrà essere portata al seguito.

Inoltre nella ordinanza si precisa che l'Ispettore Ambientale Volontario Comunale presterà servizio sia in abiti civili che in divisa; che lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel contratto e che la nomina ha validità per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi.

Il concetto è chiaro: pugno duro contro i trasgressori e amministrazione che cerca di evitare in tutti i modi la nascita delle mini discariche in città.

