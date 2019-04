Superenalotto, sfiorato il jackpot record a Salemi: centrato un 5 da 55mila euro

Centrato un cinque al SuperEnalotto da 55mila euro a Salemi. La schedina vincente è stata convalidata all’Extrabar in piazza Libertà 14. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 143 milioni di euro, è il premio più alto in Europa e il quarto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.

Solo sei giorni fa la dea bendata aveva fatto tappa a Palermo per l’ultimo appuntamento del SuperEnalotto. Nel concorso del 20 aprile sono stati vinti 20mila euro con un 5. La schedina fortunata era stata convalidata al tabacchi in via Roccella 22A.

Mentre lo scorso 8 aprile ci fu una doppia vincita. Furono centrati due 5 da 28mila a Palermo e a Vittoria. Le schedine furono convalidate convalidate a Palermo allo Sport Bar in via Imera 43 e a Vittoria alla Caffetteria Pifig in via Generale Diaz 46.

