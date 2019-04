Incendio in un autosalone di Marsala, in fiamme 5 mezzi

Cinque mezzi di un autosalone di Marsala sono finiti in fiamme in seguito ad un incendio scoppiato lungo la via Trapani, nella periferia nord della città. Ad avvertire i vigili del fuoco sono stati alcuni passanti che hanno segnalato un incendio di sterpaglie in contrada Addolorata.

Ma una volta giunti sul posto - come riporta l'articolo di Chiara Putaggio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - gli uomini del distaccamento di corso Calatafimi hanno potuto constatare il coinvolgimento delle auto. Si indaga sulla matrice dolosa.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE