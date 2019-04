Parcheggi a pagamento a Trapani, polemica dei disabili per i nuovi cartelli

Polemica in città per i nuovi cartelli della sosta a pagamento in piazza Scarlatti. Lo scorso gennaio era stata annunciata la creazione di un particolare cuscinetto nella piazza Scarlatti che rimane un'area di sosta a pagamento ma non è più utilizzabile dagli abbonati ma soltanto per gli utenti che pagano il ticket.

Ma il nuovo cartello presenta anche un simbolo dei portatori di handicap con sopra la dicitura «Io pago». Forti le polemiche soprattutto su Facebook dove la foto del cartello ha fatto il giro delle bacheche.

«L'amministrazione comunale provvederà immediatamente alla modifica del decreto e del cartello»afferma l'assessore Vincenzo Abbruscato.

Tutto era partito da un post sul noto social “blu” di Valeria Bertolino: «Non riesco a crederci. Non mi sembra possibile: quel cartello con il simbolo dell'handicap e sopra la scritta "Io pago". E invece è vero. Che tristezza, signor sindaco: quel cartello è un vero e proprio atto di bullismo. Vi è la convinzione mal celata che tutti i disabili siano in fondo dei parassiti, che speculano sulla propria condizione».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE