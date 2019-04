Operaio gravemente ferito dopo incidente sul lavoro a Xitta, avviata raccolta fondi

“Aiutiamo Sebastiano a ripartire!". E' questo il titolo della campagna di raccolta fondi attivata sulla piattaforma online Gofoundme per sostenere Sebastiano Montalbano, operaio di 29 anni rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro a Xitta, frazione di Trapani, lo scorso 12 aprile.

Quel pomeriggio intorno alle 17,30 l'uomo è rimasto gravemente ferito al volto durante un incidente nel deposito dell'azienda "3B dei Fratelli Buscaino Snc" di Xitta.

Il giovane, magazziniere della ditta, a causa della rottura di una fune, è rimasto ferito al volto da profilati in alluminio che stava maneggiando con un muletto. Per aiutarlo c'è stato il bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco. È stato a lungo ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.

Sebastiano, primogenito di Baldo e Anna, è il maggiore di tre fratelli e fidanzato da otto anni con Valentina. "È una persona semplice e fa il magazziniere presso una ditta del suo paese. Sogna di costruire una famiglia insieme alla sua fidanzata - spiegano gli amici che hanno avviato la raccolta fondi -Tutti in paese lo conoscono semplicemente come Seby, un ragazzo di grandissima educazione, disponibile verso gli altri e con grande senso del dovere".

"Seby ha bisogno di affrontare varie operazioni chirurgiche, che lo costringeranno, insieme alla sua famiglia, a spostarsi in varie città scrivono gli amici sulla piattaforma Gofoundme - Con un piccolo contributo economico possiamo aiutare Sebastiano ad affrontare questo lungo percorso riabilitativo, dandogli la possibilità di ritornare alla vita di tutti i giorni". "Le donazioni serviranno a finanziare le sue spese ospedaliere inattese e i costi per la riabilitazione, le cure mediche specialistiche e a sostenere i suoi familiari nei vari viaggi che dovranno affrontare per seguirlo".

Al momento sono stati raccolti poco più di 2.500 euro ma ne serviranno ancora molti per aiutare Seby e la sua famiglia.

© Riproduzione riservata