Marsala, ripuliscono litorale: quattro ragazze in prima linea

Pulizia straordinaria su buona parte del litorale sud del territorio marsalese. Qui, una “pattuglia” di “amanti della natura” come si definiscono hanno dato vita ad una vera e propria giornata ecologista con la rimozione di una “montagna” di rifiuti di ogni genere dalla spiaggia, nel tratto compreso tra il lido dello “Sbocco” e il Tiburon Beach (l'ex Lido Signorino) e tra questo e il villaggio Sabugia.

A prendere l'iniziativa quattro studentesse, Giorgia e Giulia Nizza, Francesca Catalano e Marta Paladino, che «credono in una Marsala migliore, più pulita». Le quattro studentesse hanno dato vita ad una vera e propria Associazione, denominata «4senSEAbilization» che raduna tanti loro coetanei, pronti a sbracciarsi per rendere la spiaggia “più pulita ed umana”.

«Una volta presa coscienza delle irreversibili condizione che il nostro pianeta si trova costretto a subire - dicono le quattro giovani, intraprendenti studentesse marsalesi - abbiamo deciso così come la nostra amica Greta, di lasciare nel nostro piccolo un segno per cercare di cambiare le sorti che si prospettano al momento per le generazioni future. Per far sì che non si arrivi ad una celere estinzione della specie umana e non solo».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE