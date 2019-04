Alcamo, un'altra voragine: ormai è continua emergenza

Nuove voragini si aprono nelle strade della città di Alcamo. Una situazione che diventa sempre più preoccupante e per la quale il Comune è chiamato a correre ai ripari, perché mentre interviene, come difatti sta facendo in questi giorni, per sistemare quelle già segnalate, ecco che se ne formano altre. Giovedì scorso, l'asfalto è sprofondato all'angolo tra la via Senatore Francesco Parrino e la via Gregorio Speciale, quasi di fronte alla caserma dei vigili del fuoco.

La Polizia municipale ha immediatamente provveduto a transennare l'area, per ovvie ragioni di sicurezza, in attesa che si effettuino gli interventi di riparazione. La voragine è in corrispondenza della rete fognaria. Mentre disagi si registrano da diverse settimane anche in centro storico, a circa un centinaio di metri dal Castello di conti di Modica e, precisamente, in via Alfieri ad angolo con piazza della Repubblica.

I residenti segnalano: “Da più di un mese, qui abbiamo la strada chiusa a causa di una buca che, giorno dopo giorno, si fa sempre più grande, escono topi e cattivo odore”.

