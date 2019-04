Erogazione idrica ad Alcamo, i turni ogni tre giorni

Non soltanto l'emergenza rifiuti, che però adesso, a seguito dell'ordinanza del sindaco Domenico Surdi, si sta cercando di tamponare. Ad Alcamo in questi giorni, infatti, si è dovuto fare i conti anche con problemi riguardanti l'erogazione idrica, con conseguenti variazioni dei turni di distribuzione che, però, non sono state rese note dal Comune attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale.

Problemi che da ieri, a quanto pare, sarebbero risolti, anche se i cittadini hanno potuto apprendere queste informazioni soltanto da un paio di post su Facebook, pubblicati il primo dal consigliere comunale pentastellato Nino Asta (presidente della terza commissione consiliare Lavori pubblici) e l'altro dalla pagina «Radioacquaalcamo» amministrata da Alessandra Cuscinà, consigliera comunale anche lei del Movimento 5 Stelle.

