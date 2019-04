Trapani, rione Fontanelle nel degrado: il sindaco dispone gli interventi

Fontenalle Sud tra i rifiuti. Per questo motivo il sindaco ha disposto una ordinanza per la bonifica delle aree verdi che vengono impropriamente utilizzate per lo smaltimento illegale di ogni tipo di rifiuto. Come si legge nell'articolo di Francesco Tarantino, le zone individuate dalla Polizia Municipale sono di proprietà del Comune, dell'Istituto Case Popolari di Trapani e di privati.

Ritenuto di dovere provvedere con urgenza per eliminare l'inconveniente igienico-sanitario, anche al fine di prevenire incendi nell'area interessata il sindaco ha quindi ordinato allo Iacp la bonifica, oltre che l'attivazione di iniziative utili ad impedire l'improprio accesso e utilizzo delle aree, entro due giorni. Diversamente per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, il Comune interverrà in danno con addebito dei costi sostenuti.

