Rifiuti, ora si corre ai ripari: avviato servizio d'emergenza ad Alcamo

Al culmine di oltre due settimane di stop della raccolta della frazione umida dei rifiuti, per la chiusura dell'impianto nel catanese dove conferire, il sindaco di Alcamo Domenico Surdi ha deciso di adottare un'ordinanza emergenziale.

Si dispone che saranno raccolti insieme indistintamente umido e indifferenziato. Già ieri mattina l'Energetikambiente, ditta che gestisce la raccolta e smaltimento della spazzatura nella cittadina, ha avviato il primo intervento a tappeto recuperando i rifiuti abbandonati da giorni per strada.

Condomini, vicoletti del centro storico e zone periferiche oramai da giorni si erano trasformati in mini discariche a cielo aperto. In alcune zone era addirittura dal 12 aprile che non si raccoglieva la frazione organica, in altre dal 15 aprile.

