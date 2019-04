Inaugurato ad Alcamo il «parco senza barriere»

Finanziato nei mesi scorsi con il bilancio partecipato del Comune di Alcamo, è stato inaugurato, martedì sera, il «Parco giochi senza barriere», appena allestito negli spazi esterni dell'oratorio della parrocchia Gesù Cristo Redentore in via John Fitzgerald Kennedy. Alla cerimonia d'inaugurazione, in un clima di festa, ha partecipato anche il sindaco Domenico Surdi, con lui l'assessore Vito Lombardo e, in rappresentanza del consiglio comunale, il presidente Baldo Mancuso e Gino Pitò.

L'evento si è tenuto proprio in apertura dei tradizionali festeggiamenti parrocchiali, che proseguono in questi giorni. «Siamo una famiglia che nel gioco loda il Signore», è il messaggio impresso nella targa che è stata collocata nel parco giochi inaugurato.

«In occasione della festa parrocchiale, abbiamo voluto inaugurare questo parco giochi - afferma il parroco don Franco Finazzo -, proprio per dire che i ragazzi devono essere al centro della nostra attenzione, della nostra cura. Qui hanno la possibilità di trascorrere del tempo per rilassarsi, giocare, trascorrere in allegria il tempo tutti insieme».

