Erice annuncia il "pugno duro" su chi abbandona rifiuti, sanzioni inasprite

Linea dura del Comune di Erice contro chi abbandona rifiuti indiscriminatamente. La sindaca Daniela Toscano - riporta il Giornale di Sicilia nell'articolo di Giacomo Di Girolamo - ha emesso un'ordinanza sindacale che prevede nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, "divieti assoluti per le utenze familiari e commerciali" e sanzioni inasprite.

Come si evince dal provvedimento, coloro i quali vengano sorpresi ad abbandonare rifiuti in aree pubbliche potranno essere multati di 500 euro. È invece di 300 euro la multa prevista per i conferimenti non conformi a carico dei condomini.

