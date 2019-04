Pasqua e Pasquetta di sangue sulle strade trapanesi: 2 incidenti, 2 vittime

Il bilancio dei giorni di festa è tragico per la provincia di Trapani. Due vittime in due incidenti stradali.

Il primo la notte di Pasqua a Marinella di Selinunte: lì in uno scontro tra un’auto e la sua moto ha perso la vita Emanuele Conti, 38 anni, laziale originario di Tivoli, che lavorava in una struttura turistica nel territorio di Selinunte ed era anche direttore del catering, food e beverage di Natale Giunta. Il noto chef termitano ieri lo ha ricordato con un toccante messaggio.

Il secondo incidente mortale ieri sera attorno lungo la strada provinciale che da Trapani porta a Salemi. La vittima, come si legge in un articolo di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia in edicola, aveva 46 anni, era di Salemi e faceva l'agricoltore. Era a bordo di una Panda guidata da C.S., di 47 anni, infermiere, anche lui di Salemi. L'auto procedeva verso Trapani.

Il conducente probabilmente non si è accorto di un cassone per gli sfabbricidi che si trovava a bordo strada e lo ha colpito in un angolo. L'auto è poi carambolata più volte sull'asfalto. Il passeggero è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'utilitaria, morendo sul colpo, mentre il conducente è riuscito, malgrado le ferite, ad uscire dalla vettura ridotta ad un ammasso di lamiere.

Scontro tra auto e moto, le foto del terribile incidente a Marinella di Selinunte: morto il direttore del catering di Natale Giunta L’incidente in via Cavallaro a Marinella di Selinunte La vittima lavorava in una struttura turistica ed era anche direttore del catering dello chef Natale Giunta Conti era in sella a uno scooter che si è scontrato con un’auto Alla guida dell’auto un ragazzo di 22 anni di Castelvetrano Terribile l’impatto La vittima Emanuele Conti in una foto con Natale Giunta La vittima Emanuele Conti

© Riproduzione riservata