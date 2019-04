Raffiche di vento in provincia di Trapani: danni e strade interrotte

Lo scirocco continua a sferzare sulla provincia di Trapani con punte di oltre 100 chilometri orari. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani stanno si sono attivati per una ventina d'interventi e altri 15 devono ancora essere espletati. Si registrano sia in città che in provincia calcinacci caduti, pali e cornicioni pericolanti, cartelloni stradali divelte, recipienti nei tetti volati giù nella sede stradale, coperture dei tetti portare via dal vento.

In particolare a Marsala i vigili del fuoco hanno transennato piazza Purgatorio e il prospetto della chiesa per alcuni crolli segnalati del prospetto. Un albero è caduto caduto sulla Sp 84 tra il Signorino e il Delfino, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.

