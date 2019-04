Pasquetta con il vento in Sicilia, chiusa la riserva dello Zingaro

L’area attrezzata del Belvedere chiusa, con vigilanza di personale forestale che vieta l'accesso, così come le ville pubbliche di Bacchetta, Vaccheria e Fontanelle. Stop agli accessi anche alla riserva naturale orientata dello Zingaro. E’ quanto disposto dal sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, per prevenire incendi e pericoli a causa del forte vento di scirocco che sta sferzando la Sicilia.

Rizzo invita i cittadini a «non accendere fuochi, a non sostare in aree aperte e dove ci sono alberi, a guidare con prudenza ed evitare di andare a pesca o in barca e a limitare gi spostamenti». Il sindaco invita inoltre i cittadini a «essere prudenti, prestare la massima attenzione, e a rimuovere rischi per l’incolumità pubblica derivanti dalla proprietà privata come alberi, vasi e tegole pericolanti, arredi da giardino e simili».

© Riproduzione riservata