Torretta Granitola, si ripara la strada

Al via i lavori di sistemazione di un'importante arteria quale la Campobello-Granitola da tempo in condizioni disastrate. Il Libero Consorzio Comunale di Trapani (l'ex Provincia regionale) ha appaltato, infatti, i «Lavori urgenti di manutenzione straordinaria lungo la Strada provinciale 51 Campobello-Granitola, tratto da Campobello a Tre Fontane», assegnandoli all'impresa “S.B.S. Costruzioni” di Paternò, che aveva offerto un ribasso del 37,8387% sul prezzo posto a base di gara di 374.593,16 euro e quindi per l'importo contrattuale, al netto del ribasso, di 236.737,91 euro, oltre i costi della sicurezza.

L' importo complessivo dell'appalto era di 503.231,06 euro, di cui 378.115,09 per lavori comprensivi dei costi della sicurezza in ragione di 3.521,93 euro e 125.115,97 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE