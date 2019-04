Raccolta dell'umido ancora bloccata ad Alcamo e Castellammare

E' corsa contro il tempo per la riapertura della piattaforma Raco del catanese che darebbe la possibilità ai Comuni della provincia trapanese di poter tornare a scaricare la frazione umida dopo 10 giorni di chiusura.

Stando a indiscrezioni che filtrano dal dipartimento regionale dei rifiuti, che è in stretto contatto con i gestori dell'impianto etneo, si è individuato il guasto al macchinario che serve al trattamento del rifiuto.

Serve un pezzo di ricambio che però può essere reperito solo in Germania. Per fare il più in fretta possibile addirittura alcuni dipendenti dello stesso ente gestore sono andati a recuperare il ricambio personalmente in modo da evitare i tempi di spedizione che, con le festività pasquali di mezzo, avrebbe rischiato di arrivare con enorme ritardo. Già si ipotizza quindi realisticamente che al più tardi questa mattina la Raco potrebbe riaprire i cancelli e dunque la raccolta potrebbe ripartire nell'intera provincia trapanese, compresa la zona di Alcamo e Castellammare del Golfo dove la situazione si è fatta pesantissima.

