Alcamo, musica e polemiche durante il mercoledì santo

Concerti e varie manifestazioni in piazza con musica ad alto volume e ad Alcamo esplode la polemica. Ieri, nel giorno del mercoledì santo, si è alzato il polverone ed a farlo è in particolare un consigliere comunale che richiama al rispetto delle tradizioni ed al silenzio, a ridosso di uno dei periodi più sentiti dalla cristianità. La chiesa invece smorza i toni e parla di evento "tollerabile" anche se per ragioni di opportunità sarebbe stato meglio non scegliere il periodo della quaresima.

A sollevare il caso è stato il consigliere comunale Saverio Messana che ha raccolto le lamentele, sostiene, di molti cittadini che si sono sentiti urtati dal chiasso degli spettacoli organizzati in vari punti del centro storico.

«Sono indignato per quanto accaduto - polemizza il consigliere Messana -, nella settimana santa ad Alcamo non era mai successo che il Comune desse autorizzazioni per spettacoli del genere. Con tutto il rispetto che ho per i giovani, l'appuntamento si poteva spostare dopo Pasqua».

