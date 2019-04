Pantelleria, disagi in ospedale: il Nursind lancia uno studio

Due proposte del sindacato Nursind da inviare alla direzione aziendale dell'Asp di Trapani, con tanto di studio economico di fattibilità, per consentire al presidio Nagar di Pantelleria di proseguire in totale sicurezza le attività sanitarie e al tempo stesso inviare personale di varie professionalità esclusivamente su base volontaria a incentivazione o con pagamento spese, come avviene attualmente con la dirigenza medica.

È quanto emerso dopo la visita di una delegazione del sindacato di Trapani formata dal segretario territoriale Salvo Calamia, da Francesco Frittitta, segretario aziendale e da Giovanni La Grutta. Si tratta di una nuova tappa del viaggio in tutti i presidi della provincia di Trapani che il sindacato sta compiendo per accertare le condizioni di lavoro degli infermieri.

A Pantelleria i responsabili del Nursind si sono soffermati nell'ospedale Bernardo Nagar incontrando tutte le professionalità presenti nel nosocomio.

