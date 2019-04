Crolla un'impalcatura sul palco, studenti feriti a Castelvetrano

Tre studenti dell'Istituto alberghiero di Castelvetrano sono rimasti feriti al teatro Selinus in seguito a una caduta mentre scappavano dopo che una pesante struttura metallica, la bilancia di sostegno delle luci, è crollata sul palco. In questi giorni i giovani dell'Alberghiero erano impegnati a portare in scena l'opera "The lion king".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanze del 118, che hanno trasferito gli studenti all'ospedale Vittorio Emanuele II, e i carabinieri. Il palco del teatro Selinus è stato dichiarato inagibile e gli spettacoli sono stati sospesi. (ANSA)

