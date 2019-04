Crisi di Birgi, più di 20 mila le firme per l'aeroporto: tutti pronti alla mobilitazione

Il Comitato sponteneo #sevolovoto sorto 15 giorni fa ha già raccolto 20 mila firma per scongiurare la crisi dell'aeroporto di Birgi, a Trapani. Il Comitato, che ha dichiarato di prendere le distanze dalla politica, si è attivato in segno di protesta «pacifica» nei confronti del Governo della Regione.

«Per questo motivo - dice il Comitato #sevolovoto - vista la situazione che si è determinata nelle ultime ore, scatta l'invito alla intera popolazione della provincia di Trapani di partecipare in massa alla consegna delle “Firme” raccolte fino ad oggi e che continueranno ad essere apposte alla petizione diretta alla Regione. Oggi sono 20 mila, ma siamo certi che saranno molte, ma molte di più quelle che consegneremo il 29 Aprile alla Regione. L'auspicio è che le dichiarazioni ricevute in questi giorni possano concretizzarsi e non restare semplici parole».

