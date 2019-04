Trapani, i vigili del fuoco salvano 4 cani a Villa Rosina: hanno rischiato di bruciare vivi

Quattro cani di grossa taglia rinchiusi all'interno di alcune baracche abusive rischiavano di bruciare vivi per un incendio appiccato da ignoti. Tutto è accaduto sabato sera in via Proserpina zona case popolari, nella zona di Villa Rosina a Trapani.

Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco intervenuti prontamente li ha salvati. La vicenda viene raccontata da Enrico Rizzi, presidente del Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali Onlus, che si trovava a passare da quella zona con la propria autovettura.

«Vicino all'incendio - racconta Rizzi - le solite baracche abusive costruite con reti metalliche, materassi e pezzi di lamiera. Dentro custoditi almeno 4 cani di grossa taglia, uno di loro certamente un pitbull legato fuori a catena tra sterpaglie e rifiuti di ogni genere, in pieno spregio della legge».

