Cous Cous Fest di San Vito, al via le selezioni degli chef

Al via le selezioni di chef siciliani che gareggeranno per entrare a far parte della squadra italiana in gara alla prossima edizione del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 20 al 29 settembre a San Vito Lo Capo. Si chiama “Cous Cous World Championship - Selezione Conad 2019”, il contest promosso da Conad, in collaborazione con l'agenzia Feedback. Lo “chef scouting” ha l'obiettivo di scoprire e valorizzare nuove promesse della cucina siciliana.

Come riportato nel Giornale di Sicilia in edicola, per partecipare alle selezioni bisogna caricare sul sito https://contest.couscousfest.it/ccf2019/conad/ la propria ricetta di cous cous, realizzata utilizzando almeno un prodotto a marchio Conad scelto tra le linee Sapori&Dintorni e Verso Natura - insieme a una foto e una descrizione del piatto entro il 2 giugno 2019.

