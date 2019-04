Pantelleria, è approdato il traghetto "Lampedusa": in funzione dopo un anno

Era fermo da un anno e mezzo (novembre 2017), è arrivato ieri mattina a Pantelleria mettendo fine alla precarietà dei collegamenti che durava da quasi un mese. Si tratta del traghetto «Lampedusa» che aveva un serio danno ai motori. Con il rientro in linea della nave «Lampedusa» sulla tratta Trapani/Pantelleria e il conseguente rientro in servizio della Cossyra sulla Porto Empedocle/Lampedusa la situazione dei collegamenti per le due isole torna finalmente all'assetto consueto.

Il traghetto «Lampedusa», infatti, è una nave capiente che potrà far fronte a tutto il traffico. La Caronte & Tourist poi ha deciso di mantenere l'affitto del traghetto cipriota «Galaxy» che dovrebbe ritornare sulla linea Porto Empedocle - Lampedusa domani 10 aprile.

A Pantelleria rientrerà pure in servizio il traghetto «Paolo Veronese» che era stato dirottato nelle Eolie per sostituire la «Laurana» entrata nei cantieri per il cambio dei motori, al fine di garantire migliore affidabilità.

