Migranti, la nave Mare Jonio a Marsala: "Obbediamo ai valori della Costituzione"

"Ubbidiamo ai valori della nostra Costituzione e ai diritti umani. E’ paradossale che ci sia una guerra voluta dai governi contro piccole navi che tutelano la dignità e la vita delle persone in mare, mentre i governi continuano a esercitare arbitrio, violenza e illegalità. Ci sarà, prima o poi, un tribunale che li giudicherà. Forse, quello della storia".

Lo dice Alessandra Sciurba, responsabile del team legale e uno dei portavoce della Ong italiana Mediterranea, la cui nave, la «Mare Jonio», è da alcuni giorni ormeggiata al porto di Marsala. L’imbarcazione che il mese scorso ha tratto in salvo una cinquantina di migranti, facendoli sbarcare a Lampedusa, era stata sequestrata dalla Procura di

Agrigento fino al 27 marzo.

«Dal 19 marzo - aggiunge Sciurba - siamo indagati nonostante abbiamo agito dentro i quadri normativi nazionali e

internazionali. I governi, invece, stanno facendo passare il messaggio che il diritto è carta straccia. Che si decide con

l'arbitrio, la violenza, l’arroganza. Si tenta di fare rimanere le navi nei porti, come ha fatto anche il governo spagnolo, ma nel frattempo la gente muore in mare. Alla Sea Watch l’Olanda sta per togliere la bandiera. Eppure, tutte le inchieste della magistratura sono finite nel nulla. In questo momento c'è in mare una nave, la Sea Eye, carica di famiglie in fuga dalle bombe, trattata dal governo come una minaccia alla sicurezza dello Stato. La Libia non è mai stato un porto sicuro». Ad accogliere a Marsala la «Mare Jonio» sono stati prima gli attivisti di Libera e poi anche le associazioni Archè Onlus, Amici del Terzo Mondo e Arci Scirocco. «Marsala e l’Italia - dice Salvatore Inguì di Libera - non sono quella cosa che spesso appare sui social. Eppure, in questo momento, fare del bene non sembra essere un fatto positivo. Anziché plaudire all’umanità, si fa apparire come cattivi quelli che fanno del bene. La nave Mare Jonio non è anti Salvini, è per salvare vite umane». La Mare Jonio dovrebbe salpare da Marsala tra pochi giorni. (ANSA)

