Custonaci, la riserva di monte Cofano potrebbe riaprire: chiusa da 2 anni per pericolo massi

La Riserva di Monte Cofano a Custonaci potrebbe riaprire. Per manifestare la volontà di ridarà la possibilità ai visitatori di accedere nei sentieri di questo angolo suggestivo nel Trapanese, in centinaia hanno partecipato alla mobilitazione promossa da Legambiente.

Il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino ha annunciato la convocazione di una conferenza di servizi per cercare di trovare, quanto prima, una soluzione."Ringrazio Legambiente ed il Cai per avere promosso questa iniziativa. La grande partecipazione avuta - ha dichiarato il sindaco Morfino - testimonia come si tratti di una questione molto sentita dall'opinione pubblica, un problema che dobbiamo risolvere al più presto. Monte Cofano è una grande risorsa naturalistica e di attrazione turistica per tutto il nostro territorio. La Riserva è un patrimonio di tutti e va difesa con forza. Nei prossimi giorni attiveremo un tavolo di confronto con le autorità competenti per trovare i finanziamenti e rimuovere le criticità riscontrate. Il nostro obiettivo è trovare una soluzione per arrivare quanto meno ad una apertura parziale".

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE