Alcamo, tornano in servizio gli ausiliari del traffico

«Sono in distribuzione, in questi giorni, i ticket per i parcheggi a pagamento». Lo ha annunciato ieri l'assessore alla Mobilità del Comune di Alcamo, Stefano Alessandra, dopo che nei giorni scorsi erano emersi problemi in riferimento dapprima allo scarseggiare e poi al totale esaurimento dei ticket stessi, essendo stati venduti tutti, sia quelli da 30 centesimi di euro per mezz'ora sia quelli da 60 centesimi per un'ora.

Il comandante la Polizia municipale Giuseppe Fazio aggiunge che sarà reintrodotto, dopo oltre due mesi, il servizio degli ausiliari del traffico che supporteranno i vigili urbani nelle attività di controllo. «Per l'attuazione del Piano dei parcheggi a pagamento, attendiamo di approvare il bilancio, che ci consentirà di espletare la gara d'appalto», dice l'assessore Alessandra. Da anni il Comune annuncia di affidare ad una ditta esterna la gestione dei parcheggi a pagamento.

E ha in programma, adesso, anche di invertire ingresso e uscita del parcheggio interrato di piazza Bagolino. Proseguono i controlli anche per mezzo dello Street Control, il dispositivo elettronico in dotazione della Polizia municipale.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

