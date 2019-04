Mazara del Vallo, scoperti due parcheggiatori abusivi

Due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e multati a Mazara del Vallo dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo.

Inoltre, entrambi non avevano ottemperato all’ordine di allontanamento emanato dal Questore in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione e accompagnati presso il Centro di permanenza e rimpatrio di Trapani in contrada Milo.

I servizi di controllo del territorio, verranno incrementati nelle prossime settimane, al fine contrastare in maniera sempre più efficace i reati contro la persona e il patrimonio.

