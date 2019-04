Emergenza collegamenti marittimi con Pantelleria: da un mese in funzione solo una nave

Pantelleria, da oltre un mese può essere raggiunta soltanto con un traghetto, il "Cossyra", non riuscendo a trasportare tutti i camion e i passeggeri soprattutto quando per alcuni giorni non parte per il maltempo o quando deve trasportare merci pericolose il cui numero dei passeggeri è limitato a 30.

Il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo, così come riporta Salvatore Gabriele in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha inviato una lettera all'Assessorato Infrastrutture e della mobilità della Regione Sicilia, alle società di navigazioni responsabili dei collegamenti marittimi con l'isola e per conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al presidente della Regione e al prefetto di Trapani.

