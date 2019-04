Marsala, vandali in azione ai campetti di Amabilina

Ancora un brutto colpo per i campetti di calcio di contrada Amabilina: vandalizzati altri due spogliatoi. Lo scorso 3 marzo, di domenica, in pieno giorno, un incendio aveva distrutto un blocco di spogliatoi prefabbricati. Sul posto non erano stati trovati contenitori, né tracce evidenti di liquido infiammabile ma visto che la struttura era priva di energia elettrica, si era pensato ad un atto vandalico o a un dispetto che però sembrava davvero immotivato, vista l'opera meritoria da anni svolta da varie associazioni.

In passato la struttura era stata gestita dalla famiglia Crimi, ma da anni a prendersene cura era stata l'ASD “Città di Marsala” presieduta da Salvatore Ales e grazie all'opera dell'allenatore Lillo Gesone. A marzo l'incendio aveva divorato il modulo che ospita spogliatoio, con docce e turca. Ieri un'altra brutta notizia: un atto vandalico ha riguardato un altro modulo attiguo a quello bruciato.

