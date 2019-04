Il restyling che cambierà il volto di Trapani: il nuovo terminal pronto entro maggio

Trapani sta cambiando forma. Continuano incessanti i lavori al porto, dove gli operai stanno ultimando il nuovo Trapani Fast Ferry Terminal per i passeggeri che attendono di imbarcarsi per le Egadi. La consegna è prevista per maggio.

L'intervento prevede la collocazione del manufatto lungo la Banchina Dogana e la sostituzione di una porzione della pavimentazione preesistente per ulteriori 443,00 mq rispetto alla superficie occupata dal terminal che è di 685,78 mq (80,68x8,50 m). Successivamente saranno più di uno i cantieri che verranno aperti.

Il principale prevede il restyling della Stazione Marittima sul molo Sanità e delle aree esterne di pertinenza per adeguarle alle rinnovate esigenze dimensionali e di comfort degli utenti in vista di un incremento del traffico crocieristico. La progettazione esecutiva del «Trapani Cruise - RoRo Terminal» sarà ultimata il prossimo aprile e il costo previsto è di 3 milioni di euro.

