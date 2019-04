Trapani, Favignana batte tutti per la raccolta differenziata: al secondo posto Valderice

Il top si è registrato a Favignana, con l'82,89%, ma in tutti i Comuni dell'Agro ericino in cui, dallo scorso uno marzo, il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dall' Ati (associazione temporanea di imprese) Agesp-Econord ha raggiunto risultati eccellenti in termini di raccolta differenziata. Supera il 50% (57,68%) anche il Comune, Erice, che chiude la graduatoria dei 7 che fanno parte dell'Agro.

Al secondo posto, dopo Favignana, si trova, infatti, Valderice (73,02%) mentre sono quasi “ex aequo” Buseto Palizzolo (71,78%), Custonaci (71,37%) e Paceco (71,22% ) mentre è più staccato San Vito Lo Capo (60,95%).

Il servizio svolto dall' Ati Agesp-Econord è sulla base di un bando della SRR (la società per la regolamentazione della gestione dei rifiuti) nei territori della parte nord della Provincia di Trapani. Con quelli dell'Agro ericino vi sono Alcamo, Calatafimi Segesta, Marsala, Pantelleria e Trapani. E proprio l'amministrazione comunale del capoluogo, nei giorni scorsi, d'intesa con quella di Erice, sposando appieno anche le recentissime direttive dell'Unione Europea, si è impegnata a rendere il territorio "Plastic Free", ossia libero dalla plastica.

