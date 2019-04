Marcia per riaprire la riserva di Monte Cofano a Custonaci

Una marcia pacifica per sollecitare la riapertura in tempi brevi della «Riserva di Monte Cofano». Si terrà domenica prossima 7 aprile con partenza alle ore 10 da contrada Frassino, nel comune di Custonaci. Una marcia per poter ritornare a fruire di questo che viene considerato da tutti, uno dei più importanti attrattori naturalistici della Sicilia occidentale.

Di questo si è parlato ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione presso Confindustria a Trapani. Presenti tra gli altri, i sindaci di Custonaci, Giuseppe Morfino, Trapani Giacomo Tranchida, San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino ed ancora il rappresentate del Cai-Trapani Vincenzo Fazio. La riserva di Monte Cofano estesa 500 ettari è chiusa ormai dal 2017, a causa di fenomeni naturali di rotolamento di alcuni massi ne è stata interdetta la fruizione.

Nel corso dell'incontro sono stati illustrate le motivazioni tecniche che hanno portato alla chiusura. Condivisa da tutti la preoccupazione del sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino di “superare la difficoltà obiettiva di trovare una soluzione entro l'imminente stagione estiva”.

