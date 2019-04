Castellammare, arriva la videosorveglianza

Nuovi occhi elettronici in arrivo a Castellammare del Golfo. Ufficio tecnico al lavoro per la redazione di due progetti che potranno garantire più sicurezza in altrettante aree sensibili, dunque a rischio. Stiamo parlando della zona marina prospicente il Castello arabo-normanno e dell'ingresso al cimitero comunale.

A darne notizia è stato lo stesso sindaco, Nicola Rizzo, sollecitato a sua volta dalla stessa assise affinché si predispongano interventi a garanzia della sicurezza urbana. La videosorveglianza è vista oramai come primo deterrente contro raid vandalici e criminali in genere un po' ovunque e molte città dell'hinterland effettivamente si stanno da tempo organizzando in tal senso, a cominciare dalla vicina Alcamo dove sostanzialmente oramai tutto il centro storico è sotto l'occhio vigile di microtelecamere ad alta tecnologia.

«Sono state stanziate delle somme per il Comune di Castellammare - afferma il primo cittadino - e in atto c'è un progetto all'ufficio tecnico di videosorveglianza per la zona Marina vicino al Castello e per l'ingresso principale del cimitero comunale».

