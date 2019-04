Alcamo, incendio devasta il magazzino dell'associazione Mivas

Grave atto incendiario di natura dolosa ai danni dell'associazione Mivas, uno dei gruppi culturali alcamesi più attivi e apprezzati nel settore teatrale. L'incendio è avvenuto ad Alcamo e ha danneggiato tutti i costumi e le scenografie.

L'immobile incendiato, utilizzato come laboratorio teatrale dall'associazione, è di proprietà dell'ingegnere Giuseppe Pirrello, già a capo del Genio Civile di Trapani, arrestato nel mese di novembre scorso, nell'ambito dell'Operazione Palude condotta dalla Guardia di Finanza. Pirrello è stato scarcerato qualche giorno fa. Per lo spegnimento della via sono stati chiamati i Vigili del Fuoco e alcuni rinforzi da tutta la provincia, tra cui arabinieri, Polizia municipale, Protezione civile e Croce Rossa Italiana.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE