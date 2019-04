Rifiuti a Marsala, 19 ispettori ambientali per combattere i "furbetti"

Parte la nuova fase della raccolta porta a porta a Marsala. Per prevenire eventuali irregolarità nel conferimento che prevede adesso l'utilizzo dei mastelli, il Comune ha previsto l'utilizzazione di 19 "ispettori ambientali".

I furbetti dei rifiuti pizzicati a infrangere le nuove ordinanze comunali, le sanzioni andranno da 300 euro a oltre i 1.000 euro nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti dovesse costituire anche "un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana".

