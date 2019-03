Marsala, riapre dopo 10 anni la palestra Nicola Grillo

Dopo oltre 10 anni riapre la Palestra «Nicola Grillo» di via Lincoln, a Porticella. La struttura, che per anni fu la palestra del Liceo Classico «Giovanni XXIII», venne chiusa dopo un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Marsala che ne verificarono lo stato di inagibilità e quindi la pericolosità per i giovani liceali.

La ormai prossima riapertura è legata ad un finanziamento di 650 mila euro erogato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il progetto di bonifica, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della struttura sportiva, in accoglimento della richiesta di finanziamento presentata dall'Amministrazione comunale subito dopo il suo insediamento.

Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Di Girolamo, appena ricevuta la notizia del finanziamento dell'opera.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

