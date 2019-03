Castellammare, riparte la zona a traffico limitato

Riparte la zona a traffico limitato alla cala marina dove da domani è prevista la chiusura serale al traffico dal venerdì alla domenica di ogni settimana. Solo per i mesi di aprile e maggio, nel viale Zangara, cioè la cala marina, saranno attive le limitazioni al traffico delle auto nei week-end e nei giorni i festivi, dalle ore 20 alle 2 di notte.

Nella frequentata zona sono in funzione le telecamere per il controllo dell'accesso. Da giugno, invece, la zona a traffico limitato alla cala marina sarà attiva ogni sera, fino al 30 settembre. Dall'1 al 31 ottobre tornerà ad essere attiva solo dal venerdì alla domenica.

Nel quartiere “Madrice” l'attivazione della ztl è stata spostata all'1 maggio. Nel borgo di Scopello, sempre da domani, la Ztl prevede il traffico limitato il venerdì, sabato e domenica per tutto il giorno, per i mesi di aprile e maggio. Scatterà invece tutti i giorni dall'1 giugno e per tutto il periodo estivo.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE